Cuponazo ONCE
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre
Sigue en directo el sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE de hoy para comprobar si tu número se encuentra entre los premiados en el sorteo de hoy viernes 28 de noviembre.
Este viernes 28 de noviembre tiene lugar -como ya es tradición- el sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE. Con motivo de este día donde llueven las ofertas y las promociones en todos los ámbitos, es el mejor momento para realizar las compras navideñas o para aquello que llevabas teniendo en mente un tiempo.
Y como es un día especial, viene acompañado de un sorteo especial. Aunque los viernes de la ONCE ya son conocidos por traer consigo más premios que los sorteos que se celebran de lunes a jueves, en esta ocasión están a otro nivel.
Una de las preguntas más frecuentes que la gente se hace sobre los sorteos de la ONCE es la de cómo seguir la retransmisión de cada uno de ellos. En el caso de el Cuponazo Black Friday, que tiene lugar este viernes 28 de noviembre, hay que decir que hay un horario y un lugar fijos establecidos. Se celebran siempre desde la ciudad de Madrid comenzará sobre las 21:30 horas. En el caso querer seguirlo en directo, se puede hacer desde la página oficial de Juegos ONCE o a través de esta noticia, que actualiza minuto a minuto los resultados.
Consulta en directo el sorteo del Cuponazo Black Friday para conocer si eres uno de los afortunados que se llevan el premio.
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: a nada de arrancar el sorteo
¡Sólo 15 minutos para que comience el sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE 2025! Ten a la vista todos tus números. Recuerda que hoy podrás ganar un primer premio de 6.000.000 de euros ¡Casi nada!
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: Lista de todos los premios
Aunque el premio principal es de 6.000.000 euros para los que acierten las cinco cifras del número ganador y la serie, existen otros premios que también pueden darte una alegría. En concreto, hay 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y miles de premios extra según la cantidad de cifras acertadas.
- 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.
- 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
- 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.
- 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.
- 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.
- 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.
- 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.
- 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: ¿Cuánto se lleva Hacienda?
Desde el 1 de enero de 2020, todos los premios de loterías, incluidos los de la ONCE, están sujetos a Hacienda. El mínimo exento es de 40.000 euros, lo que significa que los premios iguales o inferiores a esta cantidad no pagan impuestos. Sin embargo, para premios mayores, se aplica una retención del 20% sobre la cantidad que exceda de ese límite.
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: una promoción especial
Este año, el sorteo para celebrar este Black Friday, también incluye una promoción especial: 225 tarjetas regalo asociadas a marcas como MediaMarkt, Decathlon, Netflix y Spotify, con valores que oscilan entre los 50 y 100 euros. Sin duda, una oportunidad para combinar la emoción del sorteo con los beneficios de las compras del Black Friday.
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: "por los lados puedes ser ganador"
Con el sistema "por los lados puedes ser ganador" del Cuponazo Black Friday de hoy 28 de noviembre, puedes llevarte premios de entre 500 euros y tres euros de reintegro.
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: horario del sorteo de hoy
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: premios del Sorteo del Cuponazo
Estos son los premios del Cuponazo Black Friday de la Once:
- Premio mayor: 6 millones de euros.
- Premios secundarios: 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.
- Premios adicionales: cantidades de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.
- Promoción especial Black Friday: 60 tarjetas de 60 € en Decathlon, 60 tarjetas de 60 € en MediaMarkt, 129 tarjetas de 60 € en marcas de tecnología y ocio, entre ellas Netflix o Spotify.
Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: Comprobar cupón y resultado
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la ONCE en directo! Saca tu cupón para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE de hoy viernes 28 de noviembre cuyo premio principal es de 6.000.000 euros si aciertas las cinco cifras y serie.
