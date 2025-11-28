Sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE en directo: comprobar cupón y resultado hoy viernes 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre tiene lugar -como ya es tradición- el sorteo del Cuponazo Black Friday de la ONCE. Con motivo de este día donde llueven las ofertas y las promociones en todos los ámbitos, es el mejor momento para realizar las compras navideñas o para aquello que llevabas teniendo en mente un tiempo.

Y como es un día especial, viene acompañado de un sorteo especial. Aunque los viernes de la ONCE ya son conocidos por traer consigo más premios que los sorteos que se celebran de lunes a jueves, en esta ocasión están a otro nivel.

Una de las preguntas más frecuentes que la gente se hace sobre los sorteos de la ONCE es la de cómo seguir la retransmisión de cada uno de ellos. En el caso de el Cuponazo Black Friday, que tiene lugar este viernes 28 de noviembre, hay que decir que hay un horario y un lugar fijos establecidos. Se celebran siempre desde la ciudad de Madrid comenzará sobre las 21:30 horas. En el caso querer seguirlo en directo, se puede hacer desde la página oficial de Juegos ONCE o a través de esta noticia, que actualiza minuto a minuto los resultados.

Consulta en directo el sorteo del Cuponazo Black Friday para conocer si eres uno de los afortunados que se llevan el premio.

