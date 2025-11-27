Dónde ha caído el bote de 46 millones de euros de La Primitiva, y los premios de la ONCE, Eurodreams, Bonoloto y Lotería Nacional de este jueves 27 de noviembre de 2025

Este jueves 27 de noviembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional. Comprueba aquí dónde han sido validados.

ONCE

En el sorteo de Mi día, celebrado el jueves 27 de noviembre, la apuesta agraciada con el premio de primera categoría, que asciende a 3.000,00 euros, ha sido vendida en BENAOCAZ (CÁDIZ). En el caso de que coincidan varios premios en una misma fecha, se abonará el importe del premio superior. El premio máximo de Mi día tendrá una cuantía fija a excepción si existiesen más de 300 combinaciones acertantes. Superado este número de combinaciones, el premio de dicha categoría pasará a ser variable, siendo el importe del premio el resultado de dividir los 900.000,00 € entre el número de combinaciones acertantes.

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 27 de noviembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior. El viernes, 28 de noviembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 01 13 26 31 32 35. Complementario: 10. Reintegro; 3. Joker: 9 699 078.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 48.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 7 de MÉRIDA (Badajoz), situada en Graciano, 24; en la nº 87 de BARCELONA, situada en Rubinstein, 2; en el Despacho Receptor nº 63.035 de PAMPLONA (Navarra), situado en Avda. de Bayona, 5; y en el nº 81.690 de CATARROJA (Valencia), situado en Filiberto Rodrigo, 12 (acceso por Huelva, 1).

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 13 24 30 35 46 49 Complementario: 38. Reintegro: 8

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 38 de VIGO (Pontevedra), situada en C.C. Alcampo II, Avda. de Madrid, s/n local 17.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 20 de noviembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 10 11 20 30 32 33 - Sueño: 4.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0), que ha sido validado en FRANCIA. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional valorado en 300.000 euros es para el número 28201. Consignado en: Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Úbeda (Jaén), Alcobendas( Madrid), Lorca (Murcia).

El segundo premio de la Lotería Nacional valorado en 60.000 euros es para el número 10644. Consignado en: Aspe (Alicante), Elda (Alicante), Vera (Almería), Puebla de Obando (Badajoz), Jerez de la Frontera (Cádiz), Laredo (Cantabria), Santander (Cantabria), Gran Tarajal (Las Palmas), Las Palmas GC (Las Palmas), Ponferrada (Léon), Madrid (Madrid), Los Narejos (Murcia), Santa Cruz de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Alfarrasí (Valencia), Benetússer (Valencia) ,Carcaixent (Valencia), Valencia (Valencia).

