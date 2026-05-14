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Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 14 de mayo de 2026

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 y comprueba el resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once.

Cup&oacute;n Diario y Super Once

Cupón Diario y Super OnceAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 14 de mayo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Si aciertas las 5 cifras del Cupón Diario ganarás 35.000 euros y si aciertas la serie tendrás un premio de 500.000 euros. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Comprobar sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 ha premiado al día X, siendo el número de la suerte el X.

Para participar en el sorteo Mi Día de la ONCE sólo tendrás que elegir una fecha especial. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte. Podrás jugar al sorteo Mi Día de la ONCE semanalmente los jueves. Cada combinación registrada en el sorteo Mi día es una fecha y se juega por el valor de 1€. La disponibilidad de fechas es de hasta 100 años atrás con la posibilidad de elegir día, mes y año de 36.525 fechas. Cada combinación ganadora con una fecha también se juega con un Número de la Suerte a elegir entre el 1 y el 11. Dependiendo de los números que sean ganadores, puedes ganar una cantidad u otra. Las categorias de premios fijos ofrecen 5€, 2€ y 1€ al acertar solo el año, el día, el mes y el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 es X.

Todas las semanas puedes participar en el sorteo de Super Once. La participación se registra al escoger entre 5 y 11 números a elegir entre 80. La cantidad a repartir entre los ganadores puede variar entre los números que se acierten y la cantidad abonada por apuesta en una combinación ganadora de 20 números. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Puedes hacer tu apuesta en el sorteo en 7 combinaciones distintas: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números al día y sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 14 de mayo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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