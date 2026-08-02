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Lotería

Dónde han caído el bote de 11,9 millones de euros del Gordo de la Primitiva y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy domingo 2 de agosto 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 2 de agosto y dónde han sido validados.

Un persona de San Pedro de Alcántara (Málaga) se lleva casi 170.000 euros por acertar en la Bonoloto

Un persona de San Pedro de Alcántara (Málaga) se lleva casi 170.000 euros por acertar en la Bonoloto Europa Press

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Antena 3 Noticias
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Este domingo 2 de agosto de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, domingo 02 de agosto de 2026 agraciado con bote de 700.000 euros, ha sido para el número 02, 14, 21, 28, 33 y 40, siendo el número complementario el 4 y el reintegro el 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de CARRIZAL- INGENIO (Las Palmas), situada en Carlos V, 56.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de GIRONA situada en Ultonia, 14 Bajos 5; en la nº 57 de MÁLAGA, situada en Lope de Rueda, 41; y en el Despacho Receptor nº 44.115 de TEROR (Las Palmas), situado en Avenida de Venezuela, 14.

Gordo de la Primitiva

El ganador del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 02 de agosto de 2026 ha sido para el número 16, 23, 29, 35 y 51 y la clave 5. El sorteo del Gordo de la Primitiva tiene un bote de 11.900.000 euros.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar

12.600.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 28 de L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona), situada en Rambla de la Marina, 366.

ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 02 de agosto de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 01727 de la serie 036.

Número: 27827 Serie: 047

Número: 79854 Serie: 039

Número: 92267 Serie: 040

Número: 99737 Serie: 025

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 02 de agosto de 2026 es 01 06 07 12 14 23 24 28 37 42 46 55 57 59 65 68 70 72 73 75.

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Un persona de San Pedro de Alcántara (Málaga) se lleva casi 170.000 euros por acertar en la Bonoloto

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