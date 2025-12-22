Qué hacer si me toca El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 pero he perdido mi décimo o participación

Aunque perder el décimo premiado con El Gordo de la Lotería de Navidad 2025 puede resultar angustiante, no hay motivo para desesperarse, ya que existen pasos legales que pueden ayudarte a recuperar el premio si eres el afortunado. Lo primero que debes hacer si descubres que has perdido tu décimo es mantener la calma. La pérdida de un décimo premiado con el Gordo no es el fin del mundo, pero es fundamental actuar de manera rápida. Dirígete lo antes posible a la comisaría más cercana y presenta una denuncia por la pérdida del décimo. En la denuncia, es importante incluir todos los detalles posibles, como el número, la serie y la fracción, para que se pueda identificar correctamente.

Según Loterías y Apuestas del Estado, contar con una prueba gráfica del décimo (como una fotocopia o fotografía clara) es crucial para demostrar que el décimo te pertenece. Esta prueba será clave si tu décimo resulta ser el afortunado con el premio Gordo, ya que facilitará la reclamación del premio.

¿Qué pasa si otra persona encuentra el décimo premiado?

En el desafortunado caso de que alguien encuentre tu décimo premiado, es posible bloquear el cobro del premio mediante una orden judicial. Para ello, deberás presentar la denuncia junto con la prueba gráfica del décimo perdido. Sin embargo, si no tienes ninguna imagen del décimo, aunque hayas denunciado la pérdida no podrás reclamar el premio, ya que no tendrás forma de demostrar que te pertenecía.

Cómo evitar que otra persona cobre el premio

Si tu décimo resulta ser el Gordo, implica que el premio asciende a los 400.000 euros, por lo que es necesario tomar medidas adicionales para evitar que otra persona se quede con el dinero. En este caso, deberás acudir al Juzgado de Guardia y solicitar la paralización del pago del premio. Junto con la denuncia, también deberás enviar un escrito explicando la situación a la Asesoría Jurídica de SELAE.

Es importante tener en cuenta que, por razones de seguridad y prevención del blanqueo de capitales, si el premio implica esta cantidad, se te pedirá que presentes el DNI al cobrarlo. De este modo, si alguien intenta cobrar el premio en tu nombre, sus datos quedarán registrados en el sistema y el pago quedará bloqueado hasta que se resuelva el caso.

Consejos para que esto no ocurra

Para prevenir estas situaciones, aquí tienes algunos consejos útiles:

Haz una copia o fotografía del décimo : Guarda una imagen clara y legible del décimo, que incluya todos los datos importantes, como el número, la serie y la fracción. Esto será esencial si alguna vez lo pierdes o te lo roban.

: Guarda una imagen clara y legible del décimo, que incluya todos los datos importantes, como el número, la serie y la fracción. Esto será esencial si alguna vez lo pierdes o te lo roban. Si el décimo es compartido, haz fotocopias : Si compraste el décimo junto con otras personas, asegúrate de hacer fotocopias que incluyan los nombres de todos los participantes y las cantidades aportadas por cada uno. Esto puede evitar disputas si ocurre algún problema.

: Si compraste el décimo junto con otras personas, asegúrate de hacer fotocopias que incluyan los nombres de todos los participantes y las cantidades aportadas por cada uno. Esto puede evitar disputas si ocurre algún problema. Si compraste el décimo online, guarda el correo de confirmación: Si adquiriste tu décimo a través de Internet, conserva el correo de confirmación de la compra. Si el décimo fue validado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tiene la misma validez que un décimo físico y puede servir como prueba en caso de pérdida.

Aunque perder un décimo o participación premiados de la Lotería de Navidad 2025 puede ser una experiencia angustiosa, seguir los pasos adecuados y presentar la denuncia rápidamente puede ayudarte a recuperar el premio si eres el afortunado ganador. Mantén la calma, guarda siempre pruebas de tus décimos y no dudes en buscar asesoría legal si es necesario. De esta manera, tus posibilidades de recuperar el premio aumentarán considerablemente.

