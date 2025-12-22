Dónde y cuándo puedo cobrar mi premio de la Lotería de Navidad 2025

Si has sido premiado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, desde la misma tarde del sorteo ya puedes empezar los trámites para cobrar tu premio. A partir de las 18:00 del 22 de diciembre cuando concluyen las comprobaciones oficiales, ya es posible reclamar lo que te ha tocado.

El plazo para hacerlo no es eterno, ya que el máximo para cobrar los décimos es tres meses desde el día siguiente al sorteo. Por lo tanto, para la edición de 2025, puedes cobrar hasta el 22 de marzo de 2026.

Dónde cobrar según la cuantía del premio

Si tu premio es menos de 2.000 € por décimo o resguardo, puedes cobrarlo en cualquiera de los puntos de venta de la red comercial oficial de loterías tanto en efectivo como mediante pago por Bizum. En cambio, si el premio es igual o superior a 2.000 € el cobro debe realizarse en una de las entidades bancarias autorizadas para tal fin.

En el caso de décimos comprados a través de la plataforma oficial online, los premios mayores se abonan por transferencia bancaria a la cuenta indicada por el jugador; los premios menores pueden abonarse a la "cuenta de juego" de la plataforma o también mediante transferencia si se ha excedido algún límite.

Casos especiales

El momento de cobrar un premios siempre es una euforia enorme, por ello se debe tener mucho cuidado en no dañar el décimo o el resguardo de la participación. Por ello, esto es lo que se debe hacer en distintos casos especiales:

Si por desgracia, el décimo o resguardo premiado está deteriorado, debes acudir a una administración de loterías y presentar el formulario de Solicitud de pago de premios, entregando el boleto físico para su verificación.

Cuando los décimos son compartidos, lo ideal es que cada persona cobre su parte por separado para evitar problemas fiscales, siempre que la participación esté documentada correctamente.

En caso de robo, lo recomendable es presentar denuncia; si el décimo resultara premiado, el cobro del premio podría complicarse hasta resolución judicial.

En resumen, si tienes un décimo premiado de la Lotería de Navidad 2025; recuerda cobrarlo en fecha, acudir con el décimo físico y en perfectas condiciones, tener claro las cantidades que debes recibir y lo más importante compartir la ilusión con el resto del mundo.