Lotería de Navidad 2025: diferencias entre fracción, décimo, serie y billete

Cuando se acerca el 22 de diciembre, las administraciones de lotería comienzan a llenarse y los compradores suelen repetir los mismos conceptos. Entre las frases más escuchadas destacan "yo llevo este décimo", "me guardan un número" o "¿cuántas series quedan?". Aunque son palabras que se escuchan cada año, no siempre sabemos qué significa cada una.

En el caso de que juegues a la Lotería de Navidad 2025, conviene tener claro qué es un décimo, un billete, una serie y un número, porque todos forman parte del funcionamiento del sorteo.

¿Qué es una serie?

La serie es una de las claves del sorteo. Para entenderlo, debemos imaginar que cada número que participa en la Lotería de Navidad se imprime 185 veces. Esto es una serie. Durante este 2025, Loterías y Apuestas del Estado vuelve a poner en juego 185 series.

Cada serie está formada por un billete de cada número del 00000 al 99999. Es decir, una serie equivale a 100.000 billetes, lo que sería uno por cada número.

¿Qué es un billete?

El billete es la unidad que emite Loterías y Apuestas del Estado para cada número y cada serie. Si existen 185 series, significa que de cada número hay 185 billetes distintos.

Un billete completo tiene un precio oficial de 200 euros y está formado por 10 décimos.

¿Qué es un décimo?

El décimo es la parte que casi todos compramos y equivale a la décima parte de un billete. Su precio oficial para el sorteo 2025 vuelve a ser 20 euros. Un décimo es importante porque es el único documento válido para cobrar los premios. En el caso de que no se tenga en papel o su resguardo digital si se compra online, no se puede reclamar nada.

¿Qué es un número?

El número es la combinación de cinco cifras que identifica cada billete y cada décimo. Van desde el 00000 hasta el 99999, así que entran en juego 100.000 números posibles.

Durante el sorteo, un bombo específico contiene una bola por cada uno de estos números y de ahí salen los premios principales.

Cada uno de estos términos tiene un fin concreto en la estructura de la Lotería de Navidad. En este sorteo, la mayoría de jugadores adquieren décimos. Por otro lado, los billetes y las series suelen manejarse en organizaciones o grupos.

Entender estas diferencias entre décimo, billete, serie y número te ayudará a participar con más claridad en el sorteo más esperado del año. ¡Buena suerte!

