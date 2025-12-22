Estas son las diferencias entre el reintegro, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025

El 22 de diciembre se ha convertido en todo un clásico de nuestras fiestas. Otro año más, los españoles estamos pendientes de todo lo que se ocurre en el Teatro Real con motivo de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Este año se reparten 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. No obstante, aunque gran parte de esta cuantía se la lleven los grandes premios, hay otros que pueden dar pequeñas alegrías a más de un comprador. Estos se tratan de los premios menores, entre los que se encuentran las terminaciones y las aproximaciones, entre otros. Todo ello sin olvidarnos del famoso reintegro.

¿Qué son las aproximaciones, las terminaciones y el reintegro?

Las terminaciones hacen referencia los números que coinciden exactamente con las últimas cifras del número premiado. En otras palabras, si el número del Gordo es el 32.145, la terminación en este caso sería el 5 o el 45, si nos referimos a una terminación de dos cifras; o 145 en caso de tres. En la Lotería de Navidad tienen premio las dos últimas terminaciones de los tres primeros premios y reparten 100 euros por décimo en caso de ser agraciado.

En cambio, las aproximaciones son los números posteriores o anteriores a los premios de Lotería de Navidad. Se caracterizan por la similitud de sus números premiados. Por ejemplo, si el número agraciado del primer premio es el 72.480 y posee un décimo con el 72.479, este también tiene premio (2.000 euros en este caso). Las aproximaciones del primer premio, al segundo y al tercero ostentan 2.000 euros, 1.250 euros y 960 euros respectivamente.

El reintegro se corresponde con el número terminado en la misma cifra que el Gordo, siendo este premio el único que lo posee. En caso de ser agraciado te devuelven el coste del décimo adquirido: unos 20 euros.

Los premios de la Lotería de Navidad 2025

Tal y como podemos comprobar, la Lotería de Navidad reparte una infinidad de premios. Todas las miradas estarán puestas en el Gordo, que cuenta con 400.000 euros por décimo, lo que se traduce como 4 millones de euros por serie.

El segundo premio ostenta 125.000 euros (1.250.000 euros la serie). Asimismo, el tercer premio cuenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). Cabe señalar que también hay en juego dos cuartos premios con una cuantía de 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

Tampoco debemos de olvidarnos de la pedrea, que se trata de un conjunto de números que son premiados con 100 euros por décimo.

