¿Es mejor comprar lotería en grupo? Ventajas y riesgos de participar en peñas en la Lotería de Navidad 2025
Compra tu décimo de Lotería de Navidad en grupo tiene muchas ventajas, ya que tienes que lidiar con menos costes. Sin embargo, pueden surgir diversos malentendidos entre los miembros de tu peña.
¿Qué es mejor comprar la lotería de Navidad solo o en un grupo? Cuando nos planteamos comprar nuestro décimo se abre un abanico de opciones. Hay quienes prefieren ser dueños de su propio décimo y otros que optan por compartirlo con familiares, amigos o compañeros de trabajo. De hecho, comprar el décimo en grupo ya se ha convertido en una tradición para muchos.
Si eres de los que han comprado o van a comprar en grupo que sepas que esto tiene un nombre: peña de lotería. Este se trata de un grupo de personas que se unen para comprar uno o varios décimos de forma conjunta. Se puede jugar de una forma más informal con amigos o de forma más profesional con entidades especializadas que ofrecen este servicio.
Cada participante adquiere una parte del décimo. Esta es una ventaja, ya que no se asume el coste completo por participante.
Ventajas de comprar lotería de Navidad en grupo
Entre los beneficios de comprar lotería en grupo está el aumento de posibilidades. Según cuenta la Administración de Loterías Las Francesas de Valladolid, jugar a la lotería aumenta las probabilidades de obtener un premio. Esto también supone una inversión menor por jugador, lo que evita grandes desembolsos.
Además, es una manera de librarnos de apuestas impulsivas y gastos excesivos a lo que se suma ese sentimiento de unión y comunidad y lo hace más emocionante.
Desventajas de jugar en grupo
En caso de que toque premio, lo cierto es que las ganancias se tienen que repartir entre todos los participantes, lo que implica que toca a menos beneficios. Todo ello también puede generar malentendidos y conflictos entre los jugadores con testimonios como "yo también puse" o "ese número era mío" que pueden derivar en enfrentamientos.
Asimismo, la responsabilidad de comprar el décimo viene de un solo comprador. Esto implica muchas veces que haya que repartir copias o gestionar el cobro, lo que si este 'administrador' comete un error, todos pueden salir perjudicados. En las peñas no oficiales es importante delimitar bien la organización.
Consejos para evitar problemas
Si queremos evitar conflictos, lo fundamental es tener en cuenta indicaciones como dejar constancia por escrito del número adquirido y cuánto ha pagado cada participante o determinar quién guarda el décimo original y hacer copias entre los participantes. Incluso hay quienes prefieren tener todo por escrito con un documento que detalle las condiciones de la participación con nombres, apellidos, DNI y aportación de cada participante.
Asimismo, hay que tener en cuenta a Hacienda, que en caso de ganar un premio mayor a 40.000 euros. En caso de ganar un premio, hay que identificar en el banco a los ganadores del premio y cuánto han contribuido para participar.
