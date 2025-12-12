Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 con el que podrás ganar un bote de 17.000.000 euros.

A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025. El bote de Euromillones es de 17.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

Para ganar el bote de Euromillones tendrás que acertar todos los números. Debes seleccionar 5 números en cada una de tus apuestas, entre el número 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Si se aciertan los cinco números del sorteo de Euromillones junto a una estrella, el premio final representa un 3,95% del bote. En caso de acertar tan solo los cinco número en juego y sin acertar ninguna estrella, el premio se corresponde con un 0,92% del bote acumulado. Ese mismo día, si no hay un ganador del primer premio, el mismo bote pasaría a sumarse a la cantidad del próximo primer prremio.

El sorteo de Euromillones se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada martes y viernes.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El 50% recaudado en el sorteo de Euromillones está destinado a premios, los cuales se reparten en un total de 13 categorías. En el caso de que no hubiera ningún ganador, ese bote se sumaría a la cantidad del siguiente sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

