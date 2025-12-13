Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy sábado 13 de diciembre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 16149.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 13 de diciembre. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:

- 16149, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo

- 54299, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo

- 6871, 2814, 4072 y 8423, premios de 150 euros

- 042, 167, 283, 873, 462, 027, 127, 250, 191 y 388, premios de 30 euros por décimo

- 34, 52, 61, 52, 88, 38, 03, 13 y 57, premios de 12 euros al décimo

- 9, 5 y 7, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: La Lotería Nacional de los jueves tendrá un coste de 3 euros por cada número que se juegue mientras que los sábados ascenderá a 6 euros en total.

Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

