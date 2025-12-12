Llegan al Teatro Real los bombos de la Lotería de Navidad: arranca la cuenta atrás para el sorteo más esperado

Es uno de los días más esperados del año. La Lotería de Navidad vuelve a despertar ilusión y emoción a millones de personas que ya guardan su décimo con la esperanza de que el número que llevan coincida con el ansiado 'Gordo': cuatro millones de euros por serie que pueden cambiar para siempre la vida de quien los recibe.

3.960 millones, pero no todos se reparten

El 22 de diciembre, la mayor parte de España volverá a detenerse ante los bombos, pendiente de cada número cantado por los niños de San Ildefonso. Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, lo que supone una emisión de 198 series (cinco más que el año pasado) de 100.000 número cada una, alcanzando un total de 3.960 millones de euros. Sin embargo, no toda esa cifra se destina a premios, solo el 70% se reparte entre los jugadores. En concreto, Loterías y Apuestas del Estado distribuirá 2.772 millones de euros:

- Primer premio 4.000.000€ (400.000€ al décimo)

- Segundo premio 1.250.000€ (125.000€ al décimo)

- Tercer premio 500.000€ (50.000€ al décimo)

Cuenta atrás para el gran sorteo

A menos de diez días hasta que comience el sorteo, los bombos ya están en el Teatro Real de Madrid. El bombo grande, protagonista en el escenario, está listo para acoger las 100.000 bolas de números. Fabricado en 2006 en aleación de latón y bronce, mide 2,64 m de alto por 2,11 m de ancho, pesa aproximadamente 850 kg y su esfera alcanza 1,58 m de diámetro. Por su parte, el bombo pequeño, que albergará las 1.807 bolas de premios, tiene 1,60 m de alto por 1,28 m de ancho, un diámetro de 0,74 m y un peso aproximado de 450 kg.

Todas las bolas están elaboradas con la precisión artesanal que caracteriza cada edición: madera de boj, 3 gramos de peso, 18 milímetros de diámetro y grabado a láser. Desde hoy y hasta la madrugada del 21 de diciembre, permanecerán custodiadas a 16 metros bajo el escenario antes de subir para el sorteo.

Con todo preparado, solo queda esperar que la suerte convierta, un año más, el 22 de diciembre en un día inolvidable.

