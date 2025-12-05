Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad 2025

Estas son las administraciones que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

Las administraciones de la Lotería de Navidad juegan un papel esencial en este icónico sorteo, y en la edición de 2025 no será diferente. A lo largo de los años, algunas se han destacado por su reputación de ser más afortunadas, convirtiéndose en puntos de referencia para las personas más supersticiosa.

Estas son las administraciones que m&aacute;s premios han repartido en la Loter&iacute;a de Navidad

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente
Estamos a pocas semanas de que el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 de comienzo. El día 22 de diciembre los niños y niñas de la Residencia-Internado San Ildefonso, en Madrid, serán los encargados de cantar los números y premios del Sorteo, como ya es tradición cada Lotería de Navidad.

A lo largo de los años, algunas administraciones de la Lotería de Navidad en España han destacado por ser más afortunadas en la entrega de premios que otras. Para muchos jugadores supersticiosos, acudir a estas administraciones emblemáticas se ha convertido en una tradición, con la esperanza de que la suerte también les sonría.

Estas han sido algunas de las Administraciones con más suerte en los premios a lo largo de los años:

Doña Manolita

Fundada en 1904 por Manola de Pablos junto a sus hermanos, esta administración es un verdadero icono de los sorteos de la Lotería de Navidad en España y un sinónimo de buena fortuna. Reconocida por haber repartido el 'Gordo' en 76 ocasiones, se ha consolidado como un referente indiscutible para los jugadores, que cada año forman largas colas con la ilusión de adquirir el décimo ganador.

Doña Manolita está ubicada en el número 22 de la calle del Carmen, en pleno corazón de Madrid.

Bruixa d'Or

Ubicada en el pueblo de Sort, en Lleida, cuyo nombre no podría ser más apropiado, ya que significa "suerte" en catalán, esta administración ha ganado su fama gracias a su éxito en el sorteo. Es una de las más visitadas de España, atrayendo a compradores de todos los rincones del país.

Además, se destaca por ser la primera en la lista en lo concerniente a la facturación y por ser pionera en la venta de décimos online.

Lotería Manises

La Lotería Manises, ubicada en la calle Maestro Guillem número 5 de Manises, en Valencia, es una de las administraciones más reconocidas de España por su fortuna en la distribución de los premios.

Fue fundada en 1988 y ha conseguido repartir, a lo largo de toda su historia, más de 350 millones de euros, destacando especialmente en los sorteos de Navidad y El Niño, donde ha vendido el primer premio en cinco ocasiones.

Si quieres hacerte con tu décimo de Manises podrás acceder de forma presencial u online. A su vez, no es necesario tener cita precia para comprar tus boletos.

