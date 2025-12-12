Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
EUROJACKPOT

Eurojackpot ONCE: Resultado de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias



Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.000.000 euros.

El sorteo del Eurojackpot de la ONCE se juega cada viernes con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

