Este es el reintegro más repetido del Gordo de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad, una tradición profundamente arraigada en España desde 1812, es uno de los sorteos más esperados del año. Aunque todos los números tienen la misma probabilidad de ser premiados, las estadísticas históricas revelan curiosidades sobre ciertas terminaciones y combinaciones que han sido más frecuentes en "El Gordo", el primer premio del sorteo.

Las terminaciones más afortunadas

El número más repetido como reintegro del primer premio es el 5, que ha salido en 32 ocasiones a lo largo de la historia del sorteo. Este dato lo convierte en la terminación más popular a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad, seguido por el 4 y el 6, ambos premiados 27 veces.

El 8 ha sido agraciado en 25 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 han salido 24 y 22 veces, respectivamente. Por otro lado, el 1 y el 2 son las terminaciones menos frecuentes, con sólo 8 y 13 apariciones, respectivamente.

El 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 'El Gordo' de este tradicional sorteo 21 veces.

Entre las terminaciones de dos cifras más repetidas destaca el 85, que ha salido en siete ocasiones como parte del número ganador, seguido del 57, con seis repeticiones. También son notables las terminaciones 64, 65, 75 y 97, que han sido premiadas cinco veces cada una.

Combinaciones históricas destacadas

Según los datos de Loterías, en 1832, la emisión fue de 12.000 números y fueron considerados números bajos del 1 al 4.000; medianos, del 4.001 al 8.000; y altos del 8.001 al 12.000. En 1837 hubo dos primeros premios de igual cuantía y en 1938 se celebraron dos sorteos el 22 de diciembre: uno en Barcelona y otro en Burgos.

Algunas combinaciones de números han logrado un hito excepcional al repetirse en "El Gordo". Se han repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Además, han sido correlativos el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453. No obstante, no han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88.

Tendencias

De esta manera, de los 214 sorteos de Navidad celebrados hasta hoy, el primer premio ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números entre el 30.001 y el 99.999.