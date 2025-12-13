Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Lotería de Navidad 2025

Este es el reintegro más repetido del Gordo de la Lotería de Navidad

Conoce los números más afortunados del sorteo de la Lotería de Navidad 2025.

Este es el reintegro m&aacute;s repetido del Gordo de la Loter&iacute;a de Navidad

Este es el reintegro más repetido del Gordo de la Lotería de NavidadAntena 3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

La Lotería de Navidad, una tradición profundamente arraigada en España desde 1812, es uno de los sorteos más esperados del año. Aunque todos los números tienen la misma probabilidad de ser premiados, las estadísticas históricas revelan curiosidades sobre ciertas terminaciones y combinaciones que han sido más frecuentes en "El Gordo", el primer premio del sorteo.

Las terminaciones más afortunadas

El número más repetido como reintegro del primer premio es el 5, que ha salido en 32 ocasiones a lo largo de la historia del sorteo. Este dato lo convierte en la terminación más popular a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad, seguido por el 4 y el 6, ambos premiados 27 veces.

El 8 ha sido agraciado en 25 ocasiones, mientras que el 0 y el 7 han salido 24 y 22 veces, respectivamente. Por otro lado, el 1 y el 2 son las terminaciones menos frecuentes, con sólo 8 y 13 apariciones, respectivamente.

El 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 'El Gordo' de este tradicional sorteo 21 veces.

Entre las terminaciones de dos cifras más repetidas destaca el 85, que ha salido en siete ocasiones como parte del número ganador, seguido del 57, con seis repeticiones. También son notables las terminaciones 64, 65, 75 y 97, que han sido premiadas cinco veces cada una.

Combinaciones históricas destacadas

Según los datos de Loterías, en 1832, la emisión fue de 12.000 números y fueron considerados números bajos del 1 al 4.000; medianos, del 4.001 al 8.000; y altos del 8.001 al 12.000. En 1837 hubo dos primeros premios de igual cuantía y en 1938 se celebraron dos sorteos el 22 de diciembre: uno en Barcelona y otro en Burgos.

Algunas combinaciones de números han logrado un hito excepcional al repetirse en "El Gordo". Se han repetido el 15.640 en los años 1956 y 1978 y el 20.297 en los años 1903 y 2006. Además, han sido correlativos el 13.093 y 13.094 y el 53.452 y 53.453. No obstante, no han obtenido aún el primer premio los millares siguientes: 27, 37, 39, 41, 44, 51, 64, 67 a 70, 73 a 75, 77 y del 80 al 99, excepto el 86 y 88.

Tendencias

De esta manera, de los 214 sorteos de Navidad celebrados hasta hoy, el primer premio ha correspondido en 65 ocasiones a un número comprendido entre el 0 y el 10.000, en 74 ocasiones a un número entre el 10.001 y el 30.000, y en 76 ocasiones a números entre el 30.001 y el 99.999.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Este es el reintegro más repetido del Gordo de la Lotería de Navidad

Este es el reintegro más repetido del Gordo de la Lotería de Navidad

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en Madrid

Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el de 600.000 euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 12 de diciembre

Resultado Eurojackpot de la ONCE

Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Euromillones
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 12 de diciembre de 2025 en directo

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 es el 08, 10, 11, 17, 22 y 24, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 4, con un bote de 600.000 euros.

Los bombos y el resto de los elementos del sorteo de la lotería de Navidad 2025 ya están en el Teatro Real de Madrid
Lotería de Navidad 2025

Llegan al Teatro Real los bombos de la Lotería de Navidad: arranca la cuenta atrás para el sorteo más esperado

A 10 días del tradicional sorteo del 22 de diciembre, los bombos de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real y comienza la cuenta atrás para repartir 2.772 millones en premios.

Cómo comprobar si tu décimo es falso y evitar estafas

El truco para saber si un décimo de la Lotería de Navidad 2025 es falso

Cómo comprar un décimo en Doña Manolita por internet para la Lotería de Navidad 2021

Hasta cuándo se puede comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025

Caja Mágica de la Lotería de Navidad

La Caja Mágica de la Lotería de Navidad 2025: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Publicidad