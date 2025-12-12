Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de 17 millones de euros del Euromillones, el de 600.000 euros de la Bonoloto, y los premios del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 12 de diciembre

Consulta los números premiados en los sorteos de este viernes 12 de diciembre y dónde han sido validados.

Varias personas hacen cola frente a la administraci&oacute;n de loter&iacute;a Do&ntilde;a Manolita, en Madrid

Varias personas hacen cola frente a la administración de lotería Doña Manolita, en MadridEFE

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este viernes 12 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 ha sido para el número 08, 10, 11, 17, 22 y 24, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 66.705 de ZARAUTZ (Gipuzkoa), en la Administración de Loterías Nº 71.890 de OSUNA (Sevilla) y en la Nº 3 de L’ELIANA (Valencia).

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 ha sido para el número 07, 25, 30, 37 y 41, y las estrellas las formadas por los números 05 y 11. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el WJM56128.

En el sorteo deEuroMillonesde hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido validado en IRLANDA.

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 92.505 de ZARAGOZA, situado en Pascuala Peire, 7.

En el próximo sorteo deEuroMillonesse pondrá en juego unFONDO GARANTIZADOde17 Millonesde euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 64.130 de CASTELLANOS DE MORISCOS (Salamanca), situado en Plaza Mayor, 7.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 39162 de la serie 008. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 es 02 08 17 23 27 40 41 42 46 47 51 52 56 60 61 63 66 74 76 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 12 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 13 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 02, 25, 27, 37 y 50 siendo los soles los números 02 y 11.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 12 de diciembre, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 16 de diciembre de 2025, el bote del Eurojackpot es de: 22.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

