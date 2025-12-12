El truco para saber si un décimo de la Lotería de Navidad 2025 es falso

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Con la Lotería de Navidad 2025, vuelven también los fraudes y décimos falsificados. Descubre identificar un décimo auténtico puede evitar disgustos y garantizar que la ilusión del sorteo llegue de forma segura.

Cómo comprobar si tu décimo es falso y evitar estafasEFE

Adrián Ballesteros
Con la proximidad del Sorteo de Lotería de Navidad, vuelve la ilusión… y también el riesgo de fraudes. Cada año se detectan décimos falsificados, vendidos por vías no oficiales o revendedores. Saber distinguir un boleto auténtico de uno falso puede marcar la diferencia entre una alegría legítima o una decepción.

Señales de que un décimo puede ser falso

Según advertencias de la Policía Nacional y varios medios especializados, estos son los puntos clave para revisar si tu décimo es auténtico.

  • Código de barras y número de serie único: cada décimo legítimo tiene su propia numeración más un código de barras impreso de forma clara. Si falta, está borroso o parece copiado, es una señal de alarma.
  • Sello oficial y leyenda de autorización: en el reverso debe aparecer el sello de la administración que lo vendió, además de la frase "Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado" si se trata de una participación. Su ausencia o mala impresión suele indicar falsificación.
  • Papel de seguridad más tintas especiales: los décimos oficiales están impresos en papel de seguridad (OCR), a menudo con fibras visibles bajo luz ultravioleta. Las tintas de seguridad pueden cambiar de tono al mover el billete, algo difícil de reproducir.
  • Impresión nítida y legible: letras, números, fechas y datos del sorteo deben verse perfectamente claros sin borrones, tachaduras o sobreimpresiones extrañas.
  • Textura y consistencia del papel: el décimo debe sentirse resistente, con un tacto característico. Un papel demasiado endeble o que se arruga con facilidad puede ser falso.

Dónde comprar para evitar riesgos

La forma más segura de conseguir un décimo auténtico es acudir a puntos de venta oficiales como administraciones autorizadas o la web oficial de SELAE / plataformas reconocidas. Comprar en personas callejeras, reventas improvisadas o páginas dudosas incrementa mucho el riesgo de fraude.

Además, desconfía de "ofertas" con precios distintos al habitual, de mensajes que anuncian premios inesperados, o de solicitudes de datos personales/bancarios tras supuestas ventas online, ya que suelen ser parte de estafas.

Qué hacer si dudas de la autenticidad de tu décimo

En caso de no tener claro si tu décimo es autentico; exige siempre un recibo o comprobante de compra, en papel o electrónico, que pruebe que adquiriste tu décimo en un establecimiento autorizado; si compras online, comprueba que la web sea segura (dirección con "https") y conserva todos los correos o capturas que acrediten la operación y evita compartir tus décimos sin un documento que acredite la participación y guarda copias/fotografías si participas con más gente.

