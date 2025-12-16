Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dónde han caído el bote de 29 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 16 de diciembre de 2025

Comprueba en qué lugares han caído los premios de Euromillones, la Bonoloto y ONCE de hoy, martes 16 de diciembre.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado

Loterías y Apuestas del EstadoAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este martes 16 de diciembre han celebrado los sorteos de Euromillones, Bonoloto y ONCE. A continuación, podrás consultar las combinaciones ganadoras de cada sorteo y los municipios en los que han caído los premios.

Euromillones

El resultado del Euromillones hoy es el 14 16 40 41 44 siendo las estrellas el 02 y 10. El código premiado en el sorteo del Millón de Euromillones es el WHM36806 premiado con 29 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en el Despacho Receptor nº 40.125 de BIESCAS (Huesca), situado en Mayor, s/n.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 02 03 13 15 31 44, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.200.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.300.000,00 euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de ARÉVALO (Ávila) situada en Teso Nuevo, 1; en la nº 2 de SUECA (Valencia), situada en Valencia, 41 y en la nº 9 de PONTEVEDRA, situada en Peregrina, 29- Bajo.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 16 de diciembre de 2025 es el 69529. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 48 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el martes 16 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El miércoles, 17 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

