Cómo comprar Lotería de Navidad 2025 online en Bruixa d'Or: horarios y cómo pedir cita

Se trata de una de las administraciones de Lotería de mayor renombre. Bruixa d'Or ha llegado a repartir hasta 3.207 millones de euros en premios.

Comprar Loter&iacute;a de Navidad en La Bruixa d'Or: Horarios, pedir cita y c&oacute;mo comprar d&eacute;cimos

Comprar Lotería de Navidad en La Bruixa d'Or: Horarios, pedir cita y cómo comprar décimosEFE

Beni López
Publicado:

El 22 de diciembre puede ser el día en el que se cumplan los sueños de muchos gracias al Sorteo Extraordinario de Navidad. Una jornada, que más allá de poner la guinda a la época navideña, reparte alegría e ilusión gracias a sus premios. Este año, el Gordo de Navidad repartirá 4 millones de euros por serie. Asimismo, el segundo premio ofrecerá 1.250.000 euros por serie y el tercero 500.000 euros.

Igualmente, se repartirán dos cuartos premios de 200.000 euros por serie y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie.

No obstante, el lugar donde compramos el décimo puede ser casi tan importante como la suerte que nos acompañará. Son muchos quienes optan por obtener sus décimos en administraciones icónicas como la de Doña Manolita, ubicada en Madrid. También es el caso de la Bruixa d'Or, ubicada en la localidad leridana de Sort.

La famosa administración fue fundada en 1986 y desde entonces, ha llegado a repartir numerosos premios que ascienden a los 3.207 millones de euros.

¿Cómo puedo comprar mi décimo de Lotería de Navidad online en Bruixa D'Or?

Si quieres comprar un décimo de Lotería en Bruixa D'Or, es fundamental registrarse en su página web, donde deberás introducir tus datos (nombre, apellidos, número de teléfono, DNI y email) además de forma de pago y dirección de envío.

Para adquirir un décimo tenemos dos vías. Por un lado, el servicio de lotería a domicilio que ofrece un envío en 24 horas y 48 horas. En su misma página web, pinchando en Lotería de Navidad y seleccionando el envío a domicilio, se te despliega un menú donde te aparecen los diversos décimos donde se te permite elegir el último número del sorteo. Asimismo, se pueden comprar bonos de cinco décimos o de diez. Cabe señalar que en caso de señalar la lotería a domicilio, los gastos de envío son de 11 euros. Si lo hace desde Islas Canarias, Ceuta y Melilla, el coste de envío asciende a 18 euros. En este formato, se puede pagar en formato bizum o en tarjeta de crédito.

Si optas por la vía digital, puedes seleccionar tu décimo vía online a través de un menú donde hay disponibles diversos números. Incluso esta opción habilita un asistente con inteligencia artificial. Con esta opción, los décimos quedan depositados a su nombre en la Administración de Lotería. El procedimiento de compra es similar al del formato de envío en 24 horas.

¿Cuándo abre la Bruixa d'Or? Su horario

Según recoge su página web, la administración abre de lunes a sábado de 10 de la mañana a 13: 30 de la tarde, y de 17:00 a 20:00 por la tarde. Para más información puedes visitar su página web.

