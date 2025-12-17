Resultado ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 17 de diciembre de 2025

Comprueba tu número del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025 y conoce el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025 es el 69672. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 30 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El sorteo del Cupón diario de la ONCE es el más longevo de la organización. Se celebra semanalmente de lunes a jueves. Si aciertas los cinco números y la serie en el Cupón Diario, ganarás un premio de 500.000 euros. Además de jugar los 5 números que se registran en el sorteo, con la serie puedes ganar hasta 500.000 euros. El primer premio del Cupón Diario consiste en 500.000 euros al contado.

En 1938 se fundó la ONCE y con ella el sorteo del cupón diario, pero la Fundación surgió en 1988. En esos tiempos, el sorteo se realizaba de manera independiente en las diversas provincias de España, el precio del cupón era de 10 céntimos y consistía en un número de tres cifras más una serie de cinco cifras.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025 es 01, 06, 10, 25, 26, 27, 33, 44, 51, 57, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 69,73, 84.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. El cupón que está en juego en el Super Once tiene que registrarse con un mínimo de 5 combinaciones distintas y un máximo de 11.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 17 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.