Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del miércoles 17 de diciembre de 2025

La Bonoloto de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, con un bote de 1.300.000 euros, ha agraciado al número 10, 11, 13, 17, 33 y 36, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 0.

Loter&iacute;as y Apuestas del Estado de Espa&ntilde;a: Bonoloto

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025. El número premiado en la Bonoloto es el 10, 11, 13, 17, 33 y 36, siendo el número complementario el 1 y el reintegro el 0. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.300.000 euros.

Para jugar a la Bonoloto deberás seleccionar 6 números en una tabla compuesta de números que van del 1 al 49. Puedes hacer apuestas sencillas de varios bloques seleccionando 8 combinaciones de 6 números o más. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

Para participar en el sorteo puedes jugar de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal de la Bonoloto.

En el sorteo de la Bonoloto se puede participar todos los días de la semana menos el domingo. El primer sorteo de la Bonoloto se celebró en 1988, manteniéndose prácticamente igual hasta hoy día, salvo por la incorporación del reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

