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Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 11 de junio de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de junio de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026

Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 28 de febrero de 2026 Antena 3 Noticias

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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de junio de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 300.000 euros.

El sorteo de la Lotería Nacional está organizado por Loterías y Apuestas del Estado y se celebra semanalmente los jueves y sábados. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de 5 cifras. El cupón de la Lotería Nacional varía en función del día: los jueves tendrá un importe de 3 euros y los sábados 6 euros.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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Los jueces consideran probado que engañó al propietario del boleto para quedarse con el resguardo ganador. La resolución, que le impone tres años y medio de prisión, no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

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