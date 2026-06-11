EuroDreams
Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 11 de junio de 2026
El ganador del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 11 de junio de 2026 es el 06 18 22 25 31 32 y el dream 5. El premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años.
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El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 07 de junio de 2026 ha sido para el número 06 18 22 25 31 32 y el dream 5. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.
Actualmente el sorteo de EuroDreams se realiza en nueve países europeos: España, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Portugal, Suiza y Austria. El sorteo tiene una frecuencia semanal, celebrándose cada lunes y jueves.Cada apuesta válida del Eurodreams consiste en apostar 6 números que vayan del 1 al 40 de la 1ª matriz y otro distinto del 1 al 5 de la segunda matriz (número dream o sueño).
A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.La participación en el sorteo del EuroDreams se hace efectiva de tres formas distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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