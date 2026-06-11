Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 03 de junio de 2026

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 11 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 04 10 17 20 30 40 siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 7. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.200.000 euros.

Para poder participar en el sorteo de La Bonoloto, tendrás que escoger seis números distintos entre el 1 y el 49. El importe para participar en el sorteo de La Bonoloto es de 0,50 euros en total. El mínimo de apuestas que hay que hacer para jugar en el sorteo es de dos, así que el coste es de 1 euro.

La participación en el sorteo de La Bonoloto se puede registrar en un total de 8 combinaciones (apuesta sencilla) o combinaciones con más números.

La Bonoloto se celebra diariamente, de lunes a sábado. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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