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Euromillones: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de junio de 2026

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 12 de junio de 2026 con un bote de 105.000.000 euros ha agraciado al número 04 07 14 22 23, siendo las estrellas el 1 y 7. Además, El Millón de Euromillones ha caído en el código CTH66915.

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El ganador de Euromillones de hoy, viernes 12 de junio de 2026 ha sido para el número 04 07 14 22 23 y las estrellas las formadas por los números 1 y 7. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 105.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el CTH66915.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar los distintos premios al escoger los 5 números, entre el 1 y el 50, junto a las dos estrellas que solo van desde el 1 hasta el 11. Para poder obtener alguno de los premios será necesario acertar 5 números y 1 o ninguna estrella, 4 números y 2, 1 o ninguna estrella, 3 números y 2,1 ó 0 estrellas, 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Cada apuesta del Euromillones cuesta 2,50 euros.

La celebración del sorteo de Euromillones son los martes y viernes con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

El sorteo de Euromillones destina el 50% de su recaudación a premios, que se repartes en 13 categorías en función de los aciertos. Si el premio de primera categoría del Euromillones quedara desierto, el importe recaudado pasaría a engrosar el bote para futuros sorteos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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