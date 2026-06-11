Dónde han caído los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 11 de junio de 2026

Este jueves 11 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 11 de junio de 2026 es el 12 15 22 30 32 49, siendo el número complementario el 33 y el reintegro el 8. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 4.000.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 3 449 409, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 14.000.000,00 de euros. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor nº 58.915 de CANGAS DEL NARCEA (Asturias), situado en Alcalde DíazPenedela, 12; en el nº 94.550 de MADIRD, situado en Serena, 25 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, jueves 11 de junio de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 04 10 17 20 30 40 siendo el número complementario el 37 y el reintegro el 7. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 2.200.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 160 de BARCELONA, situada en Escorial, 113 L-Tienda tercera y en la nº 1 de BINÉFAR (Huesca), situada en Avda. Aragón, 31. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de GRANADA; en la nº 1 de ALAQUÁS (Valencia); en el Despacho Receptor nº 03.400 de BENIDORM (Alicante); en el nº 45.725 de LEÓN; en el nº 45.820 de SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (León) y en el nº 69.750 de RAMALES (Cantabria).

EuroDreams

El ganador del Eurodreams de hoy, domingo 07 de junio de 2026 ha sido para el número 06 18 22 25 31 32 y el dream 5.

El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Lotería Nacional

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 11 de junio de 2026. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 84348. El segundo premio del sorteo del jueves, dotado con 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 98553. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 6, 7 y 8.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 11 de junio de 2026 es el 33159. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 6 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 11 de junio de 2026 es 06 09 26 28 33 34 35 38 39 40 42 55 61 62 63 68 70 76 83 84.

La fecha que ha resultado premiada en el sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 11 de junio de 2026 ha sido el 12 NOV 1928 , y el número de la suerte el 9.

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