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Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 12 de junio de 2026

El Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 12 de junio de 2026, ha agraciado al número 02 04 14 18 28 y los soles 9 y 11.

EUROJACKPOT HOY

Resultado Eurojackpot de la ONCEAntena 3 Noticias

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Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de junio de 2026. El número ganador del Eurojackpot de la ONCE es el 02 04 14 18 28 y los soles el 9 y 11.

El Eurojackpot es un sorteo administrado por la ONCE que se juega semanalmente cada viernes, contando con un bote mínimo de 10 millones de euros. En el sorteo del Eurojackpot los sorteos se acumulan, lo que ofrece la posibilidad de ganar el primer premio de 90 millones de euros. Los premios se componen del 50% del total de las apuestas, que pueden ser sencilla o múltiple.

El Eurokackpot permite seleccionar la apuesta sencilla, en la que se escogen 5 números distintos, desde el 1 50, y 2 soles, desde el 1 al 10. Si prefieres jugar con una apuesta múltiple, simplemente selecciona una combinación de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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