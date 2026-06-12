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Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy viernes 12 de junio de 2026

El número ganador de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de junio de 2026 es el 01 04 21 31 47 48, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 7, con un bote de 2.200.000 euros.

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El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de junio de 2026 ha agraciado al número 01 04 21 31 47 48, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 2.200.000 euros.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de cada apuesta es de 0,50 euros. Si participa en un único sorteo (un solo día), el mínimo de apuestas a jugar, es de 2, por lo que el precio mínimo es 1 euro.

Puedes jugar a la Bonoloto de forma puntual de lunes a sábado o los 6 días gracias a la apuesta semanal.

El sorteo de la Bonoloto se celebra 6 días a la semana, de lunes a sábado. Este sorteo, que ha incluido el reintegro como una de sus pocas modificaciones, se ha celebrado desde 1988.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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