Dónde han caído el bote de 26 millones de euros del Euromillones,el de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 12 de junio de 2026

Este viernes 12 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 12 de junio de 2026 ha agraciado al número 01 04 21 31 47 48, siendo el número complementario el 26 y el reintegro el 7. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 2.200.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00 euros. Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

Euromillones

El ganador de Euromillones de hoy, viernes 12 de junio de 2026 ha sido para el número 04 07 14 22 23 y las estrellas las formadas por los números 1 y 7. El sorteo de Euromillones tiene un bote de 105.000.000 euros. El código premiado en el sorteo de El Millón de Euromillones es el CTH66915.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2). En ESPAÑA existen DOS boletos acertantes de Segunda Categoría (5 + 1) que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de PALAMÓS (Girona), situada en Dídac Garrell i Tauler, 7 y en la nº 2 de ASTORGA (León), situada en Plaza Porfirio López, 5. En ESPAÑA existen TRES boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0). Con el generado, en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar de euros. El boleto acertante de ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de LA POBLA DE FARNALS (Valencia), situada en Avda. País Valenciano, 59

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 12 de junio de 2026 ha agraciado al número 63985 de la serie 115. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 12 de junio de 2026 es 04 05 09 28 35 36 43 47 49 55 57 63 64 66 67 69 81 82 83 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 12 de junio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 13 de junio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

Ya conocemos el resultado del Eurojackpot de hoy, viernes 12 de junio de 2026. El número ganador del Eurojackpot de la ONCE es el 02 04 14 18 28 y los soles el 9 y 11.

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 12 de junio, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 16 de junio de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 120.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.