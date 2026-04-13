Juicio al lotero de A Coruña acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros

Es una de las mayores ilusiones de un lotero: repartir un premio gordo. Lo escuchamos cada 22 de diciembre en el Sorteo de Navidad, y las administraciones se llenan de carteles para sacar pecho cuando han sido las encargadas de sellar un boleto ganador. Sin embargo, en el caso que se juzga este luenes en la Audiencia Provincial de A Coruña, a falta de ver cómo termina este periplo judicial, las pruebas parecen decir lo contrario.

De lo que no hay duda es de que se trata de uno de los casos más controvertidos relacionados con la lotería en España. Un lotero acusado de la supuesta apropiación indebida de un boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millones de euros; un presunto cómplice que sería su hermano, delegado provincial de Loterías en el momento de los hechos; y un montón de presuntos propietarios del boleto en cuestión. Para completar la ecuación, un posible ganador fallecido antes de saber que era millonario y una familia que reclama su herencia.

El origen del caso

Los hechos se remontan a 2012. El boleto ganador fue sellado en un centro comercial de A Coruña y, días después, el resguardo apareció supuestamente abandonado sobre el mostrador de la administración de San Agustín.

Allí, casualmente, lo habría encontrado el lotero que lo comprobó en su momento y que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. Ante la ausencia de un propietario identificado, el Ayuntamiento se encargó de custodiarlo. Dato importante: la legislación contempla que el hallador podría cobrar el premio si no aparece el dueño.

La investigación tuvo una gran repercusión mediática y más de 300 personas llegaron a reclamar la titularidad del boleto. Sin embargo, las investigaciones policiales fueron descartando candidatos hasta encontrar una pista clave: un patrón de juego repetido en distintas ciudades españolas.

La identificación del propietario

Este rastro llevó a los investigadores a identificar como propietario a un jubilado coruñés que jugaba los mismos números en diferentes destinos, incluidos viajes del Imserso. Este hombre falleció en 2014 sin saber que era —supuestamente— millonario. Actualmente, su viuda e hija reclaman el premio como herederas.

Según el relato de la Fiscalía, el 2 de julio de 2012 el verdadero propietario acudió a comprobar sus boletos, pero Manuel Reija —el lotero— le habría ocultado que uno de ellos estaba premiado, quedándose con el resguardo. Posteriormente, con la colaboración de su hermano, habría intentado cobrar el premio simulando un hallazgo casual y tratando de agilizar los trámites desde la delegación de Loterías, aprovechando los contactos que tendría Miguel Reija dado su cargo.

Hoy tuvo lugar la primera sesión del juicio, marcada por la expectación a las puertas de la Audiencia de A Coruña, adonde los dos acusados llegaron por separado y se limitaron a dar los buenos días, sin declaración alguna. Esto, pese a la insistencia de los periodistas a las puertas del edificio.

¿Se cobrará el premio?

Las partes expusieron cuestiones previas y estrategias de defensa. Manuel y Miguel Reija se enfrentan a penas de hasta seis años de prisión por delitos de estafa o apropiación indebida en el caso del primero, y de blanqueo de capitales o encubrimiento en el del segundo. Esta primera jornada fue especialmente técnica, con petición de pruebas y también de anulación de las mismas, con escritos que las distintas partes consideran equivocados y con reclamaciones para que el tribunal las tenga en cuenta a la hora de iniciar las declaraciones.

Fueron demasiados años de investigación e incertidumbre: 14 años desde el inicio de esta película —un guion de cine sin duda—, y ahora el tribunal deberá determinar si existió una trama para apropiarse del premio o si, como sostiene la defensa, todo responde a un hallazgo casual. La decisión, además de determinar si alguien tiene que cumplir alguna responsabilidad penal, establecerá también si los 4,7 millones de euros acaban en algún bolsillo. ¿Los recibirá la familia del jubilado fallecido? ¿Los pagará Loterías? ¿Se les reclamarán a los responsables?

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