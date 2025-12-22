El Gordo de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

No nos cabe duda del Gordo es el premio más deseado de la Lotería de Navidad. Resultar agraciado supone un golpe de ilusión, esperanza y un cambio de vida para muchos. Este año, el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad contiene un valor de 400.000 euros al décimo, es decir, 4 millones de euros por serie. Por ello, hay que estar atento a todo lo que ocurre en el Teatro Real de Madrid para saber si podemos ser premiados.

Logroño, la ciudad agraciada por el Gordo en 2024

En 2024, el Gordo cayó en un lugar muy especial: en Logroño. La capital riojana se convirtió en la ciudad agraciada con el número 72.480, dotado con cuatro millones de euros la serie.

Este primer premio salió a las 11:27 horas y cayó únicamente en Logroño. En concreto, el Gordo salió de la administración número 6, ubicada en la calle Muro del Carmen número 4. Se trata de una administración situada en el centro de la ciudad y se consignó en todas las series, las 193 que hubo el año pasado.

Un premio repartido entre Madrid y Logroño

Cabe señalar que la mitad del Gordo fue a parar para el club deportivo de Madrid 'Distrito Olímpico', que compró los décimos en dicha administración riojana. El resto fue vendido en ventanilla.

Dónde ha caído más veces el Gordo en España

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, recogidos por Europa Press, Madrid es la región de España donde ha caído más veces el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario, con un total de 84 ocasiones. Según recoge Europa Press, el premio ha caído en la capital hasta en ocho años consecutivos: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

En segunda posición se encuentra Barcelona, donde los 'Gordos' han caído en la ciudad condal desde el año 1817 hasta un total de 44 ocasiones.

En esta lista también figuran Sevilla con 19, Bilbao (16), Valencia (15), Zaragoza (14) y Cádiz (13). También hay otras ciudades donde ha recaído el primer premio como Málaga (12), Granada (11), Alicante (10), Santander y A Coruña (9).

Los premios del Gran Sorteo Extraordinario de la Navidad 2025

Este 22 de diciembre se reparten un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que se traduce en 70 millones más que el año pasado.

Este año, los premios reparten grandes cantidades de dinero. El Gordo tiene un valor de 400.000 euros al décimo, es decir, 4 millones de euros por serie. El segundo premio goza de 125.000 euros, en otras palabras, 1.250.000 euros la serie. Asimismo, el tercer premio ostenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). Además, hay dos cuartos premios que se presentan con 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

