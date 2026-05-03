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Dónde han caído el bote de 6,4 millones de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 3 de mayo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 3 de mayo y dónde han sido validados.

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Este domingo 3 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Gordo de la Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 03 de mayo de 2026 ha sido para el número 13, 25, 27, 38, 40 y 45, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 600.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 900.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 14.505 de ARGENTONA (Barcelona), situado en Gran, 18.

Gordo de la Primitiva

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 3 de mayo de 2026, agraciado con bote de 6.400.000 euros, ha sido para el número 06, 30, 39, 49 y 50 y la clave 2.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante

podría ganar 6.800.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 03 de mayo de 2026 ha agraciado la serie 007 del número 92662 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números del 92662 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros.

Número: 29068 Serie: 040

Número: 49497 Serie: 033

Número: 53115 Serie: 031

Número: 70535 Serie: 003

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 03 de mayo de 2026 es 02, 12, 14, 25, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 45, 49, 57, 60, 64, 67, 77, 79, 80 y 81.

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El número ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 03 de mayo de 2026 es el 13, 25, 27, 38, 40 y 45, siendo el número complementario el 20 y el reintegro el 8, con un bote de 600.000 euros.

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Comprobar Lotería Nacional: resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la madre de hoy domingo 3 de mayo 2026

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