Antena 3 Noticias
Última hora
Buscar número Lotería Navidad 2026
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Dónde han caído el bote de 5,5 millones de la Primitiva, los 3,4 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 7 de noviembre de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este sábado 7 de noviembre y dónde han sido validados.

Administración de Lotería 'Doña Manolita'

Administración de Lotería 'Doña Manolita' GTRES

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este sábado 31 de octubre de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí los resultados y premios.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 14, 30, 26, 15, 28 y 33, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 7. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 3.400.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 9 de LORCA (Murcia), situada en C.C. San Diego-Avda. Rafael Maroto, s/n.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen TRES boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 05.585 de ROQUETAS DE MAR (Almería) situado en Avda. de Roquetas, 347; en el nº 32.485 de ORIHUELA (Alicante), situado en Avda. Doctor García Rogel, 52 y en el nº 79.640 de ALCUDIA DE CRESPINS (Valenca), situado en Plaza Jaume I, 6.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026 es el 25, 09, 13, 19, 30 y 26, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 1. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5497624, premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de , un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 5.700.000,00 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen DOS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de LLOSETA (Illes Balears), situada en Mestre Antoni Vidal, 17 y en el Despacho Receptor nº 28.295 de MONTILLA (Córdoba), situado en Avda. de Andalucía, 16 B.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de BURRIANA (Castellón), en la nº 1 de ARRECIFE (Las

Palmas), en la nº 2 de CARTAGENA (Murcia) y en el Despacho Receptor nº 61.010 de PALMA DE MALLORCA (Illes Balears).

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy, sábado y 7 de noviembre de 2026 ha agraciado al número 65933 de la serie 034.

Número: 04046 Serie: 018

Número: 34721 Serie: 048

Número: 38731 Serie: 051

Número: 42254 Serie: 048

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026 es 01, 05, 06, 08, 16, 19, 28, 30, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 64, 71, 74, 75, 76 y 81.

Publicidad

Loterías

Administración de Lotería 'Doña Manolita'

Dónde han caído el bote de 5,5 millones de la Primitiva, los 3,4 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 7 de noviembre de 2026

SORTEOS ONCE

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 07 de noviembre de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 07 de noviembre de 2026

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del sábado 07 de noviembre de 2026

Sorteo Extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre: Comprobar Lotería Nacional, en directo
Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre: Comprobar Lotería Nacional, en directo

Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo extraordinario de la Cultura
Lotería Nacional

Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional 2026

Ganar un premio siempre es una buena noticia, aunque en los premios más altos hay que hacer cuentas con Hacienda.

Premios del Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional
Lotería Nacional

Premios del Sorteo extraordinario de la Cultura de la Lotería Nacional de hoy sábado 7 de noviembre 2026

El Sorteo Extraordinario de la Cultura vuelve en noviembre con 105 millones de euros en premios y un primer premio de 150.000 euros por décimo.

Comprobar Lotería Nacional: Resultados del Sorteo extraordinario de la Cultura

Comprobar Lotería Nacional: Resultados del Sorteo extraordinario de la Cultura de hoy sábado 7 de noviembre 2026

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde han caído el bote de 141 millones Euromillones, Eurojackpot, la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy viernes 6 de noviembre de 2026

EUROJACKPOT HOY

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de la ONCE hoy viernes 06 de noviembre de 2026

Publicidad