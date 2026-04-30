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Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 30 de abril de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de abril de 2026 con el que podrás ganar un primer premio de 300.000 euros.

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Lotería Nacional de hoy, jueves 30 de abril de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional que cuenta con un primer premio de 300.000 euros a la serie y descubrir si tu número ha sido premiado.

Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros por cupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios.

En los sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, el precio del número jugado asciende a un mínimo de 15 euros y un máximo de 20 por décimo. Durante el sorteo se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio. También hay un premio especial que se obtiene si coincide una fracción con la serie del décimo de la Lotería Nacional.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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