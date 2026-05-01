Dónde han caído el bote de 40 millones de euros del Euromillones, el millón de la Bonoloto, y los del Eurojackpot y la ONCE de hoy viernes 1 de mayo de 2026

Este viernes 1 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroMillones, Eurojackpot y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes1 de mayo de 2026. El número premiado en la Bonoloto es el 13, 24, 26, 37, 45 y 47, siendo el número complementario el 7 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 8.740 de BADAJOZ, situado en Enrique Seguna Otaño, 12.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº 61.250 de PONT D’INCA-MARRATXÍ (Illes Balears), situado en Plaza Bartolomé Riera, 5.

Euromillones

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 1 de mayo de abril de 2026, que cuenta con un bote de 40 euros, ha agraciado a la combinación formada por los números 03, 09, 42, 46 y 47, y las estrellas, formadas por los números 01 y 11. Además, El Millón de Euromillones de hoy ha premiado con 1 millón de euros al código BRN12035.

En el sorteo deEuroMillonesde hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 9 de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, situada en Constantino, 12.

Con el EUROBOTE generado, en el próximo sorteo de EuroMillonesun único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar49 Millonesde euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 3 de LAS CALETILLAS-CANDELARIA (Santa Cruz de Tenerife), situada en Cruce de las Caletillas, s/n.

ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 1 de mayo de 2026 ha agraciado al número 95408 de la serie 076. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 1 de mayo de 2026 es 01 07 10 13 24 26 27 33 37 40 45 47 55 60 64 65 66 67 69 85.

En el sorteo del Super 11, celebrado el viernes 1 de mayo, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El sábado, 2 de mayo de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Eurojackpot

El resultado del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de hoy viernes 1 de mayo de 2026 es el 10 11 13 16 y 27 y los soles los números 05 y 07 .

En el sorteo del Eurojackpot, celebrado el viernes 1 de mayo, no han aparecido acertantes de primera categoría.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

Para el martes, 5 de mayo de 2026, el bote del Eurojackpot es de: 64.000.000 €.

En base a los principios de juego responsable suscritos por todos los operadores que comercializan el producto Eurojackpot, se informa que si la cuantía del premio asignado a la primera categoría, superase los 120 millones de euros, el exceso sobre dicha cantidad se asignará a los premios de segunda categoría.

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