Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de abril de 2026

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. Para poder acceder a los premios de La Bonoloto es necesario abonar el importe de 1 euro, que serían dos apuestas de 0,50 cada una.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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