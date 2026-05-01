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Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 26 de abril de 2026

Comprueba tu número de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril de 2026, en el que podrás ganar un bote de 1.500.000 euros.

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En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, domingo 26 de abril de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.500.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Para jugar a la Bonoloto hay que escoger seis números con combinaciones distintas entre el 1 y el 49. Para poder acceder a los premios de La Bonoloto es necesario abonar el importe de 1 euro, que serían dos apuestas de 0,50 cada una.

Para jugar, está permitido hacer hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una (apuesta sencilla) o una distinta con más números en juego.

El sorteo de La Bonoloto se juega desde el lunes hasta el sábado, lo que deja fuera al domingo. Se celebra desde 1988 y ha tenido pocos cambios, entre ellos el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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