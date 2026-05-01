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Resultado Eurojackpot: Comprobar número hoy viernes 01 de mayo de 2026

Comprueba el resultado del sorteo de Eurojackpot de la ONCE de hoy, viernes 01 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del Eurojackpot de hoy que cuenta con un bote de 55.000.000 euros.

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directo

Comprobar Eurojackpot: Resultado del sorteo de hoy en directoAntena 3 Noticias

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En breves instantes podrás comprobar el número del Eurojackpot de hoy, viernes 01 de mayo de 2026. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la ONCE que cuenta con un bote de 55.000.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cada viernes puedes jugar al Eurojackpot, sorteo administrado por la ONCE, y tendrás la posibilidad de ganar un bote final de mínimo 10 millones de euros. El premio final es el resultado de la acumulación de cada sorteo, con la posibilidad de ganar hasta 90 millones de euros. El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación de las apuestas a premios.

Cada cupón del Eurojackpot tiene un precio 2 euros, con el que podrás realizar una apuesta sencilla o múltiple. Para la apuesta sencilla debes seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 soles entre el 1 y el 10. Puedes realizar hasta cinco apuestas en el mismo cupón del Eurojackpot, teniendo un coste por apuesta. Si juegas al Eurojackpot con una apuesta múltiple tendrás que escoger 5, 6, 7, 8, 9 o 10 números, y 2, 3, 4 o 5 soles.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Eurojackpot de la Once son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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