Dónde y cómo ver el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Así podrás seguir en directo el esperado sorteo de Lotería de Navidad 2025.

Dónde y cómo ver el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Alejandro Lorente
Publicado:

El Sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados del año en España, una tradición que no solo reparte millones de euros en premios, sino que también reúne a millones de personas frente a la televisión, la radio y las plataformas digitales.

Este 22 de diciembre de 2025, el Teatro Real de Madrid será, una vez más, el gran escenario en el que los bombos comiencen a girar a las 9:00 de la mañana, dando lugar a una jornada llena de emoción y esperanza. Si te preguntas dónde y cómo seguir este sorteo, aquí te contamos todas las opciones disponibles para no perderte ni un sólo detalle.

La lotería de Navidad 2025 en directo en Antena 3 Noticias

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 podrá verse en directo en Antena 3, que hará una retransmisión en directo. Si no dispones de un televisor cerca, el sorteo también podrá seguir en directo en Internet a través de la página web de Antena 3 Noticias.

En Antena 3 Noticias encontrarás la señal en directo de todo el Sorteo de Navidad, por lo que, todo aquel que quiera, podrá seguirlo online a través de nuestra página web en cualquier dispositivo. Además, habrá una cobertura especial con un minuto a minuto en el que iremos contando los aspectos más relevantes del sorteo, así como todos los números premiados, el mapa de la localidad premiada y todas las anécdotas y curiosidades que surjan de uno de los días más esperados del año.

Después del sorteo, haremos una cobertura especial tanto en los informativos como en la página web en la que contaremos todos los detalles del Sorteo de Navidad, desvelando en qué lugares han caído los principales premios.

