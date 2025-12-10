Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy miércoles 10 de diciembre de 2025

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. En el sorteo diario del cupón de la ONCE hay un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros. El premio del sorteo del Cupón Diario, es de 500.000 euros, si también se acierta la serie.

El cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización que lo celebra desde el 8 de mayo de 1939 llamado en aquel entonces Cupón Pro-Ciegos. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025 es X.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. El sorteo del Super Once de la ONCE selecciona 20 números ganadores y varía el premio dependiendo de la cantidad abonada por apuesta y los números acertados. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

