Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 8 de diciembre

Este lunes 8 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025 ha sido para el número 09, 21, 28, 36, 45 y 46 , siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 5.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.200.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025 ha sido para el número 03, 12, 17, 34, 40 y 43, siendo el número complementario el 08 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 55.500.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 57.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 1 de SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante), situada en La Ordana, 14.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 8 de diciembre son los siguientes: 03 08 12 18 19 27 Además, el 'dream', es el 3.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1).

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0).

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de EuroDreams será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025 es el 56683. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 023 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025 es 09 17 21 24 25 38 39 41 43 46 52 53 55 57 59 64 72 73 80 81.

