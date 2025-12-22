Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad

Comprobar resultados del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 de hoy lunes 22 de diciembre

Si quieres saber si eres uno de los ganadores de la Lotería de Navidad 2025 sigue en tiempo real el sorteo de Navidad desde Antena 3 Noticias, con todos los premios.

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025. En breves instantes, podrás comprobar tu número y saber si has sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

Los niños y niñas de San Ildefonso recitando los premios, el sonido característico de los bombos en marcha, las imágenes de celebración en diferentes rincones de España… Todo forma parte de un ritual que anuncia la llegada de la Navidad. El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 no es solo una oportunidad para ganar, sino una tradición cargada de magia y esperanza.

Aunque no sea el sorteo que más dinero reparte, la Lotería de Navidad tiene algo que la hace única: su capacidad para reunir a familias, amigos y compañeros de trabajo alrededor de una misma ilusión.

Premios mayores del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025

El premio más deseado es el “El Gordo” de Navidad, que reparte 4 millones de euros para toda la serie, es decir, 400.000 euros por décimo. Esta cantidad puede dar un giro radical a tu vida: puedes comprarte una casa, invertir en el negocio de tus sueños, viajar por todo el mundo, colaborar con ONGs…

El segundo premio de la Lotería de Navidad asciende a 1.250.000 euros por serie. Es decir, se repartirían 125.000 euros por décimo comprado.

El tercer premio asciende a 500.000 euros por serie, esto es, 50.000 euros por décimo comprado.

El cuarto premio son 200.000 euros por serie. Es decir, 20.000 euros por décimo.

¿Y el quinto premio? Son 60.000 euros por serie, 6.000 euros por décimo.

Además de estos, hay otros premios menores que puedes ganar: aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros. También puedes recibir un premio en la pedrea, de 1.000 euros la serie y 100 euros al décimo.

