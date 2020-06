Sorprende cómo un alto porcentaje de españoles sigue dando por ciertas noticias falsas desmentidas una y otra vez por los propios afectados.

El periodista de Antena 3 Noticias Vicente Vallés cree que tienen éxito porque el contenido gusta a quien lo recibe: "Si alguien me manda una noticia que me gusta cómo suena, da igual si es cierta o no, yo me la creo. Y así ha funcionado y así ha tenido el éxito que ha tenido en Estados Unidos", afirma.

"La mentira es muy eficaz, sobre todo cuando se disfraza de verdad"

La campaña electoral de Donald Trump incluyó 'fake news' sobre inmigración inseguridad ciudadana, y también bulos que atacaban directamente a Hillary Clinton: la relacionaron con redes de pederastia, venta de armas e incluso de ser adoradora del diablo

Expertos en comunicación política como Jorge Santiago creen que las 'fake news' funcionan en política porque "la mentira es muy eficaz, sobre todo cuando se disfraza de verdad. Los ciudadanos estamos muy expuestos a creernos las mentiras porque nos encantan".

En España los partidos políticos se acusan mutuamente generar esas falsas noticias que ya han condicionado otros procesos electorales en Europa. En épocas electorales, el bulo pasa a ser una amenaza a la seguridad nacional.

De hecho, el Gobierno de España acaba de crear una unidad específica con una doble misión: asegurar que los resultados de las elecciones no son hackeados. Y lo que es más difícil: luchar contra de desinformación que supone la proliferación de 'fake news' porque se estima que en el año 2022 consumiremos más 'fake news' que noticias reales.

