Ni encuestas, ni 'encuestos': ¿Pueden saber Facebook y Google quién ganará las elecciones?

Arranca la campaña electoral con un resultado más incierto desde 1978. El CIS asegura que un 40% de los españoles todavía no tiene decidido su voto y por eso los partidos luchan por cada diputado en cada provincia por una razón muy simple: el Sistema d'Hondt puede ser determinante.

Con este panorama, las empresas de sondeos electorales corren muchos riesgos de no acertar con sus pronósticos. Sin embargo, los expertos en ciberseguridad creen que Google y Facebook pueden llegar a saber estos datos.

Juan Miguel Velasco, experto en ciberseguridad y CEO de AiukenCyberSecurity, asegura que "Google y Facebook tienen datos muy fiables respecto a quién puede ganar las elecciones de países donde puede haber una penetración de Internet alta: Estados Unidos, Corea del Sur, España o Francia".

Para Velasco, los datos que se obtienen de los millones de usuarios que manejan las redes sociales cada día proporcionan datos que no solo son de uso comercial: "Si saben si yo voy a comprar una casa o un coche en los próximos dos años, ¿por qué no van a saber cuál es mi intención de voto en los próximos dos años? Rotundamente sí: yo creo que lo saben. La clave está en que o no lo quieren decir o que están pensando en cómo sacar dinero de esa información".