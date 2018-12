En 1978, Miguel Ríos trabajaba en su disco 'Los viejos rockeros nunca mueren'. Se puede decir que la Constitución vino con un pan debajo del brazo para este veterano del rock and roll. Fueron años de éxito y de libertad.

"Lo bueno que tuvo aquel momento de la Transición es que la gente fue lo suficientemente inteligente, nuestros políticos fueron lo suficientemente proactivos para salvar una situación que era dramática, porque este país venía de una oscuridad absoluta de 40 años, de una increíble represión en todos los sentidos", recuerda.

Al echar la vista atrás, Miguel Ríos hace un balance positivo de aquellos años. "Había gente que se hubiera quedado encantada viviendo en el régimen anterior, aunque, claro, por otro lado había gente a la que siempre le pareció corto lo que se consiguió".

Para Ríos, "la Constitución es un derecho y un libro de urbanidad, una forma de entender la existencia y cómo nos vamos a relacionar unos con otros. Es el libro por el que todos tenemos que regular la justicia, pero no lo veo algo inamovible. Es papel, no está esculpida en mármol, es un papel que representa a la sociedad, y ésta tiene que decir hacia dónde van los artículos".

A sus 74 años considera que la gente no debe renunciar a la lucha y a la protesta. "Desde mi punto de vista, abandonar la calle sería como abandonar tu derecho al pataleo, que es lo que tiene que tener la gente como mínimo para salvar su propia dignidad". "No se puede sólo interpelar a los políticos cuando llevas la papeleta a la urna, también entre elecciones, y en ese periodo de elecciones a la gente no le queda otra opción que salir a la calle", concluye.

Los líderes de los cuatro principales partidos españoles han dado su opinión sobre si es necesario o no reformar la Constitución: