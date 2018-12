¿Es necesario reformar la Constitución? Cuarenta años después, preguntamos a los líderes de los principales partidos si la Constitución necesita una reforma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que esta generación tiene una gran ventaja sobre los políticos del 78. "Nosotros no tenemos que inventarnos una Constitución como hicieron entonces pero sí tenemos que hacer algunos apliques a la actual porque los materiales se han desgastado, la España de 2018 no es la de 1978".

Además, Sánchez considera que "si de verdad defendemos nuestra Carta Magna lo que tenemos que hacer es mimarla, cuidarla, no petrificarla, no tenerla en un vitrina".

El líder del PP, Pablo Casado, no cree que sea necesario abordar su reforma. El popular considera que ahora, la reforma no es necesaria ni urgente y que llegaría en el peor momento, y pone un ejemplo: "Si ahora decidimos abrir la Constitución en canal, ¿cuáles serían los interlocutores?; en vez de al señor Solé Tura, tendríamos a Pablo Iglesias; en vez del señor Roca, tendríamos a Puigdemont o Torra. ¿Habría más consenso político ahora en 2018 que en el 78? Yo creo que no". Y termina aseverando que "la Constitución no es el problema, es la vacuna contra el independentismo y contra el populismo".

Pablo Iglesias, líder de Podemos es contundente, considera que "los cambios institucionales son imprescindibles, el problema es que se hizo una Constitución difícil de reformar y a la que pusieron un candado que se llama monarquía". Iglesias está convencido de que este debate se pondrá sobre la mesa tarde o temprano, porque "los jóvenes no van a aguantar mucho tiempo más con instituciones tan antiguas, aunque en el pasado hubieran jugado su papel".

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, asegura que a él no le da miedo hablar de reformas. "Yo soy un reformista por naturaleza. Yo creo que las cosas siempre son mejorables", pero se pregunta que si se aborda una reforma del texto constitucional hay que saber para qué se hace.

"Yo quiero reformar la Constitución para garantizar que la Sanidad sea igual en toda España, y no para que la Sanidad y la Educación estén más fragmentadas que hoy". "Garantizar en la Constitución que nadie en España tiene diferentes derechos o menos derechos que otros", concluye.