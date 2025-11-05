El debate digital '¿Lo Hablamos?' sobre los retos de la generación sándwich

Cada vez más personas en España asumen la doble responsabilidad de cuidar de sus familiares mayores a la vez que a sus hijos e hijas. Son la llamada generación sándwich, un colectivo mayoritariamente femenino que sostiene gran parte de los cuidados familiares. La 'generación sándwich' y la necesidad de apoyar a quienes cuidan han centrado esta nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?'.

El Observatorio Cinfa de los Cuidados ha analizado la realidad de las personas cuidadoras en el estudio 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española'. Unos datos que han centrado el debate entre la doctora Alicia López de Ocáriz, presidenta del Observatorio Cinfa de los cuidados, y la psicóloga experta en cuidados Rebeca Cáceres, quienes coinciden en la urgencia de visibilizar y apoyar esta labor esencial.

"Sí que se habla en las familias de cómo gestionar los cuidados, pero poco en el debate público, es el reto que tenemos como sociedad", explica Alicia López de Ocáriz, quien subraya que "el objetivo de este primer estudio es reconocer el trabajo que están haciendo las personas cuidadoras, una labor invisible, y pensar qué queremos hacer por ellas. Ponerlo en la mesa es importante y no solo hay que visibilizar, también hay que apoyar".

Por su parte, Rebeca Cáceres destaca que “este estudio representa muy bien lo que nos encontramos en la investigación" y recuerda que "estas personas necesitan mucho apoyo emocional, pero, a veces también conocimientos". Muchas forman parte de la llamada generación sándwich: la mitad cuida a sus mayores y también a sus hijos, y tres de cada cuatro compatibilizan esta labor con su trabajo.

Cáceres subraya que "el cuidado es parte de la vida y esa compatibilidad no es fácil", mientras que López de Ocáriz apunta que el 85% comparte las responsabilidades con otros miembros de la familia: "Igual podemos empezar a hablar de la familia cuidadora".

Ambas coinciden en que visibilizar los cuidados y reconocer a quienes los ejercen es clave para construir una sociedad más consciente y preparada para el futuro.