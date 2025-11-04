La realidad de la generación sándwich, este miércoles 5 de noviembre en el debate digital '¿Lo Hablamos?'

El fenómeno de la generación sándwich responde a cambios profundos en la pirámide poblacional. España, con una esperanza de vida superior a los 83 años y una tasa de natalidad en mínimos históricos, ha visto cómo crece el número de personas activas laboralmente que deben cuidar y atender necesidades de varias generaciones.

Según el I Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, este grupo de población afronta la organización de los cuidados en el hogar pero también tiene que gestionar el importante impacto que eso tiene en su salud física y emocional.

Compatibilizar el empleo, el cuidado de los hijos e hijas y la atención a sus familiares mayores recorta el tiempo propio y puede generar sensación de agotamiento o soledad, aunque la mayoría de las personas cuidadoras encuestadas valora positivamente el vínculo generado con sus familiares y los aprendizajes que esto conlleva.

A pesar de la importancia de su labor, la generación sándwich continúa siendo en buena medida invisible para la sociedad. Por ello, el debate digital de Antena 3 Noticias 'Lo Hablamos' tratará este miércoles 5 de noviembre a partir de las 18:00 horas de visibilizar sus vivencias y necesidad de apoyos, así como de reconocer el papel crucial que este colectivo desempeña en el sostenimiento social y familiar del país.

La directora médica de Cinfa y presidenta del Observatorio de los Cuidados, Alicia López de Ocáriz, y Rebeca Cáceres, psicóloga y experta en gestión emocional de personas cuidadoras, aportarán su punto de vista sobre todas estas cuestiones en una charla conducida por la jefa del Área Digital de Antena 3 Noticias, Mónica Prado.

Será una oportunidad para abrir espacio de diálogo, escuchar testimonios y plantear posibles soluciones para un reto demográfico que marcará el futuro de España.

Podrás seguir el debate digital ¿Lo Hablamos? este miércoles 5 de noviembre en directo en nuestra página web antena3noticias.com y a través de nuestras redes sociales con el hashtag #LoHablamosA3N.