Desde los albores de la humanidad, la luna ha fascinado al ser humano. Miles de generaciones han levantado sus cabezas para admirar el satélite que corona los cielos nocturnos.

Para muchas civilizaciones fue (o todavía) es un símbolo mitológico que ha contribuido al asentamiento de las comunidades y al desarrollo de avances culturales como el calendario de rotación de cultivos en agricultura.

Desde la Tierra podemos observar la luna llena justo cuando se sitúa en el lado opuesto al Sol.

Es decir, si vemos la luna llena, quiere decir que está alineada con el Sol, con un ángulo de elongación de 180º, lo que permite que muestre una iluminación del 100%.

Además, dado que la luna en rotación está perfectamente sincronizada con la Tierra, siempre vemos la misma cara, aunque desde diferentes distancias. De hecho, nunca hemos visto más del 40% desde nuestro planeta.

Cuándo son las próximas lunas llenas de este 2026

24 de noviembre a las 15:53 en Géminis (Luna llena del castor)

a las 15:53 en Géminis (Luna llena del castor) 24 de diciembre a las 02:28 en Cáncer (Luna llena fría)

Todos los plenilunios de 2026

3 de enero a las 11:03 en Cáncer (Luna llena de Lobo)

a las 11:03 en Cáncer (Luna llena de Lobo) 1 de febrero a las 23.09 en Leo (Luna llena de Nieve)

a las 23.09 en Leo (Luna llena de Nieve) 3 de marzo a las 12.38 en Virgo (Luna llena de gusano - eclipse total de luna)

a las 12.38 en Virgo (Luna llena de gusano - eclipse total de luna) 2 de abril a las 04:12 en Libra (Luna llena osa)

a las 04:12 en Libra (Luna llena osa) 1 de mayo a las 19:23 en Escorpio (Luna llena flor)

a las 19:23 en Escorpio (Luna llena flor) 31 de mayo a las 10:45 en Sagitario (Blue Moon, segunda luna llena del mes, según el calendario gregoriano)

a las 10:45 en Sagitario (Blue Moon, segunda luna llena del mes, según el calendario gregoriano) 30 de junio a la 01:56 en Capricornio (Luna llena de fresa)

a la 01:56 en Capricornio (Luna llena de fresa) 29 de julio a las 16:35 en Acuario (Luna llena del ciervo)

a las 16:35 en Acuario (Luna llena del ciervo) 28 de agosto a las 06:18 en Piscis (Luna del esturión - eclipse parcial de luna)

a las 06:18 en Piscis (Luna del esturión - eclipse parcial de luna) 26 de septiembre a las 18:49 en Aries (Luna llena de cosecha)

a las 18:49 en Aries (Luna llena de cosecha) 26 de octubre a las 05:11 en Tauro (Luna llena de cazador)

2026, el año de las tres Superlunas

Cuando la luna llena coincide con el perigeo (su punto más cercano a la Tierra) se observa hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la Luna más tenue del año.

Eso sí, para poder admirar este fenómeno el cielo debe estar despejado y es necesario un telescopio.

Para poder comparar una luna normal de una Superluna a simple vista se suele recomendar hacer fotografías de la luna llena desde el mismo punto a lo largo de varios meses y llegado el momento compara con la Superluna.

El primer avistamiento de este fenómeno durante el 2026 fue el 3 de enero y las otras dos Superlunas serán en noviembre y diciembre.

Esta última será la más cercana del año, a 356.740 kilómetros de distancia.