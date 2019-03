Zapatero: "Bildu va a tener que cumplir toda la ley"

Zapatero lanzó este aviso a los dirigentes de Bildu en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Bruselas. "No me gusta nada que gobierne al frente de San Sebastián y Guipúzcoa, pero he de recordar que va a tener que cumplir la ley, toda la ley", aseguró el jefe del Gobierno.

Zapatero recordó además a Bildu que no tiene mayoría ni en el consistorio donostiarra ni en las Juntas Generales de Guipúzcoa. En su opinión, este hecho "también tiene su importancia para la reflexión de las fuerzas políticas que están en ambas instituciones".

Zapatero hizo estas declaraciones un día después de que Martín Garitano fuera elegido diputado general de Guipúzcoa después de dos décadas de ejecutivos forales del PNV, compartidos con EA y PSE.

La coalición que representa los valores de la izquierda abertzale, integrada por EA, Alternatiba e independientes, controla, además del Ayuntamiento de San Sebastián, un centenar de alcaldías en el País Vasco y Navarra.

Sala advierte a Bildu que puede ser ilegalizada si incumple la ley de partidos

El presidente del Tribunal Constitucional ha señalado que existen mecanismos para ilegalizar Bildu "a posteriori" de las elecciones, en caso de que incumpla la ley de partidos políticos y de régimen electoral general. Así lo ha declarado en Melilla el responsable de este tribunal a preguntas de los periodistas, tras participar en unas Jornadas de Derecho, donde ha ofrecido una conferencia.

Ante la cuestión de si el Gobierno planteará la ilegalización de Bildu en caso de que no condene la violencia, Sala ha contestado que es posible porque "eso así lo dice la modificación de la ley de partidos políticos y de régimen electoral general, modificaciones producidas en 2010, que permiten naturalmente que en un partido legalizado o en una coalición, 'a posteriori' se puede ilegalizar si no cumple" con lo que dicen las normas.

El máximo responsable del Tribunal Constitucional, que fue uno de los componentes que votó a favor de permitir a Bildu presentarse a las elecciones autonómicas municipales del 22 de mayo, obteniendo una alta representación en el País Vasco y Navarra, ha indicado que esta coalición está obligada a respetar la ley o de lo contrario podría ser ilegalizada.

"Lo dice la ley y todo lo que dice la ley y es constitucional, se puede cumplir y se debe cumplir" ha significado Pascual Sala, para añadir que "es perfectamente legítimo que el ordenamiento prevea que pueda ser ilegalizado, las modificaciones legales de 2010 son perfectamente constitucionales y pueden ser activadas y puestas en marcha".