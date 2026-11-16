Estos son los últimos días para pedir el voto por correo el 29N: así funciona y estos son los plazos

Comienza la cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Correos ya está distribuyendo la documentación electoral a quienes han solicitado votar por correo, un proceso que arrancó el pasado 9 de noviembre y que cuenta con varios plazos que los electores deben tener en cuenta.

Los ciudadanos que todavía no hayan realizado el trámite podrán hacerlo hasta el jueves 19 de noviembre, incluido. Sin embargo, esa no es la fecha límite para emitir el voto, ya que los sobres podrán depositarse en las oficinas postales hasta el miércoles 25 de noviembre.

¿Cómo solicitar el voto por correo?

Existen dos formas de realizar la solicitud: presencialmente en cualquier oficina de Correos o a través de su página web, www.correos.es.

Para completar el trámite por internet es necesario disponer de un certificado electrónico reconocido o del DNI electrónico. Quienes prefieran acudir a una oficina deberán presentar su DNI, pasaporte o permiso de conducir original.

En ambos casos, el elector tendrá que indicar la dirección en la que desea recibir la documentación, que incluye las papeletas, los sobres y el certificado de inscripción en el censo.

Una vez aceptada la solicitud, ya no será posible votar presencialmente en la mesa electoral el 29 de noviembre.

¿Hasta cuándo se puede entregar el voto?

El último día para depositar el voto por correo será el 25 de noviembre. La entrega deberá realizarse personalmente en una oficina de Correos, donde se comprobará la identidad del votante.

Si el elector no puede acudir, podrá autorizar a otra persona mediante un documento firmado y las correspondientes fotocopias de los documentos de identidad. Además, Correos permite consultar el estado de la solicitud y realizar el seguimiento del envío a través de su página web.

Correos refuerza el servicio para las elecciones

Para facilitar los trámites, Correos ha reforzado la atención en sus 2.303 oficinas de España, con ventanillas destinadas al voto por correo y posibles ampliaciones de horario. También ha reforzado las medidas de seguridad para custodiar los sobres, con espacios videovigilados y sistemas de seguimiento mediante GPS durante su transporte.

Como novedad en estas elecciones generales, los votantes podrán solicitar una confirmación por correo electrónico cuando su voto haya sido entregado en la mesa electoral.